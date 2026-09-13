Yozgat Kadışehri'nde iki ev yangında kullanılamaz hale geldi, bir köpek telef oldu - Son Dakika
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Yozgat Kadışehri'nde iki ev yangında kullanılamaz hale geldi, bir köpek telef oldu

Yozgat Kadışehri\'nde iki ev yangında kullanılamaz hale geldi, bir köpek telef oldu
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Örencik köyünde çıkan yangında Kenan Sungur ve Ünzile Sungur'a ait iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bir köpek telef olurken, Kadışehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü; olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Örencik köyünde çıkan yangında iki ev kül olurken, bir köpek ise yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Örencik köyünde Kenan Sungur ve Ünzile Sungur'a ait iki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iki ev de kullanılamaz hale gelirken, bir köpek telef oldu. Olay yerine gelen Kadışehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kadışehri, 3. Sayfa, İtfaiye, Örencik, Yozgat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat Kadışehri'nde iki ev yangında kullanılamaz hale geldi, bir köpek telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Kadışehri'nde iki ev yangında kullanılamaz hale geldi, bir köpek telef oldu - Son Dakika
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