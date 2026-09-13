Yozgat Kadışehri\'nde iki ev yangında kullanılamaz hale geldi, bir köpek telef oldu

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Örencik köyünde çıkan yangında iki ev kül olurken, bir köpek ise yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Örencik köyünde Kenan Sungur ve Ünzile Sungur'a ait iki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iki ev de kullanılamaz hale gelirken, bir köpek telef oldu. Olay yerine gelen Kadışehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.