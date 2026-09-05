Yozgat Sorgun'da iki araç çarpıştı, 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karabalı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Yüksel idaresindeki 66 ADJ 483 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen F.T. idaresindeki 58 ABV 178 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada sürücüler ve yolcu M.T. yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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