Yozgat Sorgun\'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole uçan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sorgun Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.G. idaresindeki yurt dışı plakalı BGT 6614 Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.