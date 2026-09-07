Yozgat Sorgun'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Yozgat Sorgun\'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Şeker Fabrikası kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole uçan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sorgun Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.G. idaresindeki yurt dışı plakalı BGT 6614 Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Acil Durum, Yaralanma, 3. Sayfa, Sorgun, Yozgat, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat Sorgun'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Sorgun'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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