Yozgat'ta 2 Aranan Şahıs Yakalandı

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Yozgat'ta araması bulunan 2 kişi Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sorgun ve Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlıkları, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen istihbarı çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün ceza bulunan R.Ç., Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.Ç., çıkarıldığı Adli makamlara tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hırsızlık suçundan aranıyordu

Hakkında "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunan D.A., Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. D.A. ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - YOZGAT