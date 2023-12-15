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Yozgat'ta 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü H.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. H.B., adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat\'ta 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
15.12.2023 - 16:59,  Güncelleme: 16:59
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Yozgat'ta hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan toplam 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü H.B.'yi il merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Jandarma ekiplerince yakalanarak savcılık kararıyla gözaltına alınan H.B. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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