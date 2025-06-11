Yozgat'ta Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yozgat'ta Araç Kazası: 3 Yaralı

Yozgat\'ta Araç Kazası: 3 Yaralı
11.06.2025 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yozgat iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Topçu köyünde H.D. idaresindeki 66 LA 645 plakalı araç ile İ.Ş. idaresindeki 61 BK 98 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve 61 BK 98 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, yozgat, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Metroda Süs Kavgası Metroda Süs Kavgası
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti 2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor

20:28
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:38
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
08:58
Protesto gösterileri devam ederken Trump’tan yeni bir hamle daha
Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha
08:48
Furkan Kızılay’dan aşk dolu paylaşım
Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım
08:41
Türkiye’nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
08:37
51 şehirde kaçak göçmen operasyonu: 98 tutuklama
51 şehirde kaçak göçmen operasyonu: 98 tutuklama
08:25
ABD’de kaos büyüyor Halk karşı karşıya gelmeye başladı
ABD'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı
08:21
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 21:30:51. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.