Yozgat'ta Aranan 14 Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 14 şahıs yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs-19 Haziran günleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il ve ilçelerde çalışma yürüttü.
Hakkında "Kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç. ile hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.C. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.
Jandarma ekipleri ayrıca merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 5 ay ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahsı daha yakaladı. - YOZGAT
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