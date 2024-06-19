Yozgat'ta Aranan 14 Şahıs Yakalandı

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Yozgat'ta jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 14 şahıs yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs-19 Haziran günleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il ve ilçelerde çalışma yürüttü.

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç. ile hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.C. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri ayrıca merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 5 ay ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahsı daha yakaladı. - YOZGAT