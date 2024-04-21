Yozgat'ta bir markette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Yozgat'ta bir markette çıkan yangın söndürüldü

Yozgat\'ta bir markette çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ayanoğlu Kılıç Mahallesi'nde bir markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda markette maddi hasar meydana geldi.

21.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ayanoğlu Kılıç Mahallesi'nde bir markette çıkan yangına Yerköy ve Çiçekdağı belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, markette maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta bir markette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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