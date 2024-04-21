Yozgat\'ta bir markette çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ayanoğlu Kılıç Mahallesi'nde bir markette çıkan yangına Yerköy ve Çiçekdağı belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, markette maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. - YOZGAT
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda 27 yaşında bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmedi. Ölüm sebebi otopsi sonrasında netlik kazanacak.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağında meydana gelen kazada, M.T. yönetimindeki kamyonet ile A.Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Adıyaman'da, motosikletin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpma anları kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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