Yozgat\'ta bir markette çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da yaylada kadın cesedi bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda 27 yaşında bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmedi. Ölüm sebebi otopsi sonrasında netlik kazanacak.