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Yozgat'ta Çöp Toplama Aracına Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Çöp Toplama Aracına Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

Yozgat kent merkezinde temizlik çalışması yapan bir çöp toplama aracına çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazada sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat\'ta Çöp Toplama Aracına Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı
02.01.2024 - 10:45,
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Yozgat'ta çöp toplama aracına çarparak yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, tedavi altına alındı.

Yozgat kent merkezi E-88 kara yolu dört yol alt geçidinde, temizlik çalışması yapan S.D. yönetimindeki Yozgat Belediyesine ait 66 DV 592 plakalı çöp toplama aracına çarpan B.D.Ç. idaresindeki 34 FIC 377 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kazada araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta Çöp Toplama Aracına Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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