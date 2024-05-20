Yozgat\'ta dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Yozgat'ta dil düşürme yöntemiyle iki farklı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat il merkezinde dil düşürme yöntemiyle iki farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde çevre illerden hırsızlık amacıyla Yozgat'a geldikleri ve olayın failleri oldukları tespit edilen Z.O. ve F.G., Yerköy ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - YOZGAT
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