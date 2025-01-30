Yozgat Emniyet Müdürlüğü merkezde ve 13 ilçede eşzamanlı uygulama düzenledi.
Uygulamaya 73 ekip 181 personel katıldı. Denetimlerde 1944 kişi sorgulandı, 4 yoklama kaçağı olarak aranan kişi yakalandı, 549 araç sorgulandı, 1 araç trafikten men edildi, 44 araca cezai işlem uygulandı, 90 umuma açık iş yeri denetlendi, 37 park bahçe ve 13 metruk bina kontrol edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Eşzamanlı Denetim Uygulaması - Son Dakika
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