Yozgat'ta Eşzamanlı Denetim Uygulaması - Son Dakika
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Yozgat'ta Eşzamanlı Denetim Uygulaması

Yozgat\'ta Eşzamanlı Denetim Uygulaması

Yozgat'ta 73 ekip ile yapılan denetimlerde 1944 kişi sorgulandı, 4 yoklama kaçağı yakalandı.

30.01.2025 11:21
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü merkezde ve 13 ilçede eşzamanlı uygulama düzenledi.

Uygulamaya 73 ekip 181 personel katıldı. Denetimlerde 1944 kişi sorgulandı, 4 yoklama kaçağı olarak aranan kişi yakalandı, 549 araç sorgulandı, 1 araç trafikten men edildi, 44 araca cezai işlem uygulandı, 90 umuma açık iş yeri denetlendi, 37 park bahçe ve 13 metruk bina kontrol edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, yozgat, Son Dakika

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