Yozgat\'ta Firar Eden 2 Kişi Yakalandı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Akdağmadeni Acık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. ile hakkında "Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.D. ve O.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - YOZGAT