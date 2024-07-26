Yozgat'ta Firar Eden 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Firar Eden 2 Kişi Yakalandı

Yozgat\'ta Firar Eden 2 Kişi Yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Firar eden şahıslardan biri hırsızlık suçundan, diğeri ise izinsiz kazı yapmak suçundan aranıyordu. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu.

26.07.2024 11:01
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Akdağmadeni Acık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. ile hakkında "Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.D. ve O.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Firar Eden 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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