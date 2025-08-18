Yozgat\'ta Geniş Kapsamlı Emniyet Kontrolü

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Yozgat Muslubelen Uygulama Noktası'nda yapılan kontrol faaliyetlerinde 4 bin 573 şahıs ve bin 828 araç sorgulandı. 71 araca yaşam tüneli bölümünde bilgilendirme yapılırken, 88 yabancı uyruklu kişi sorgulandı. Araması bulunan 4 şahıs yakalanırken, 10 yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek gerekli tebligatlar yapıldı. 32 araç ve araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - YOZGAT