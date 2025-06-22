Yozgat'ta kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan K.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan K.G. tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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