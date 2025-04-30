Yozgat\'ta Hükümlü Dron ile Yakalandı

Yozgat'ta 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerinin film gibi operasyonu ile saklandığı evin çatısında yakalandı. Operasyon, termal dron kamerası ile anbean kaydedildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 24 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahsı takibe aldı. 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hüküm giyen H.C.'nin Tekkeyenicesi köyünde olduğu istihbaratını alan ekipler, film gibi bir operasyona imza attı. Müstakil bir evin çatısında yakalanan H.C., işlemlerin ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Operasyon anı ise termal dron kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - YOZGAT