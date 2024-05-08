Yozgat\'ta İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı bir iş merkezinin en üst katında kullanılmayan dairede elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın paniğe neden oldu. İş merkezinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çıkan yangında dairede maddi hasar meydana geldi. - YOZGAT