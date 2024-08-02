Yozgat İl Jandarma ekipleri Şefaatli ilçesinde kaçak yollarda define arayan bir kişiyi suç üstü yakaladı, 4 adet tarihi obje ile kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Şefaatli ilçesinde kaçak yollarda define aradığı düşünülen Ö.K., yüzeysel define araması yaparken suç üstünde yakalandı. 1 metal detektörü, 1 el detektörü, 1 çapa, 4 tarihi obje ele geçirildi. Ö.K gözaltına alındı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Kaçak Define Arayan Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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