Yozgat'ta Kaçak Kazıya 4 Gözaltı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen jandarma, kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı. Olay yerinde hilti, kürek, kazma, balyoz ve jeneratör ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yapılan kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaçak kazı yapıldığı tespit edilen alanda hilti, kürek, kazma, balyoz ve jeneratör ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin haklarındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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