Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar defineciler ihbar üzerine suçüstü yakalandı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine kaçak kazı yapan 4 kişi tespit etti. Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Çalışmada; bel küreği, kazma, çapa ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan Defineciler Yakalandı - Son Dakika
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