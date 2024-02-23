Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 111 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 111 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi

Yozgat\'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 111 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda, 84 bin 400 boş ve 26 bin 800 dolu kaçak makaron ile 280 puro ve 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

23.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 111 bin 200 adet dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 2 şahsın iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 84 bin 400 kaçak boş makaron, 26 bin 800 kaçak doldurulmuş makaron, 280 puro ve 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 111 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 111 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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