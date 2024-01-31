 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 410 Bin Makaron ve 247 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 410 Bin Makaron ve 247 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Yozgat\'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 410 Bin Makaron ve 247 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tütün kaçakçılığına yönelik çalışma sonucunda bir şahsın ikametinde ve uzantılarında yapılan aramalarda 410 bin kaçak makaron ve 247 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

31.01.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 410 bin makaron ve 247 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma çerçevesinde emniyet ekipleri şüpheli bir şahsın ikametinde ve uzantılarında yapılan aramalarda 410 bin kaçak makaron ve 247 kilogram da kaçak tütün ele geçirdi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 410 Bin Makaron ve 247 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 410 Bin Makaron ve 247 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement