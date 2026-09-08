Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir araçta arama yaptı ve 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Araçtaki şüpheli S.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yozgat'ta 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, doğu illerinden kaçak tütün getirdiğinden şüphelenilen araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli S.K. hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA
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