Yozgat'ta Kayıp Huzurevi Sakini Bulundu - Son Dakika
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Yozgat'ta Kayıp Huzurevi Sakini Bulundu

Yozgat\'ta Kayıp Huzurevi Sakini Bulundu

Yozgat'ta kaybolan 78 yaşındaki huzurevi sakini, 8 kilometre ötede sağ olarak bulundu.

28.02.2025 13:36
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Yozgat'ta kaybolan huzurevi sakini, ekiplerin sıkı çalışması sonucu 8 kilometre ötede bulundu.

Olay, Yozgat merkeze bağlı Esenli köyündeki huzurevinde meydana geldi. Huzurevi sakini 78 yaşındaki D.C.'nin izinli olarak çıktığı huzurevine akşam saatleri olmasına rağmen dönmediği fark edildi.

Kayıp ihbarı üzerine 3 jandarma asayiş timi, 3 JASAT, dron destekli 2 AFAD personeli ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda D.C. huzurevinden yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Atatürk Yolu-Esenli yol ayrımında sağlıklı bir şekilde bulunarak kuruma teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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