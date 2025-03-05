Öğretmen, eşine 'Hakkını helal et' yazıp sırra kadem bastı

3.Sayfa

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent'te öğretmenlik yapan 20 yaşındaki Tanju Oğuz, eşine "Hakkını helal et" yazan bir mesaj gönderdikten sonra Akdağmadeni ilçesinde kayıplara karıştı.

OTOMOBİLİ AKÇAKIŞLA GÖLETİ'NDE BULUNDU

Geçtiğimiz gün yapılan kayıp ihbarıyla Yozgat Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Saha taramalarına başlayan ekipler kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un aracını bugün Akdağmadeni Akçakışla Göleti'nin kenarında park halinde buldu. Arama çalışmaları Akçakışla Göleti'nde yoğunlaştırıldı.

VALİ ÖZKAN: DİLEĞİMİZ ÖĞRETMENİMİZİ SAĞ SALİM BULMAK

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve kayıp Tanju Oğuz'un endişeli ailesini teskin eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Tüm saha ekiplerimizce, AFAD, jandarma, emniyet ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince saha tarama çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra her ihtimali göz önünde bulundurmak üzere su altı ve su üstü ekiplerimiz de Ankara'dan sabah itibarıyla yola çıktılar. Onlar da birazdan katılacaklar. Dileğimiz hemşehrimizi, öğretmenimizi sağ salim bulmak. Yaklaşık 150 kişilik bir ekiple saha çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayıya katılacak olan ekiplerimiz de var. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip, dron ekiplerimiz iz takip köpekleriyle beraber arayan ekiplerimiz sahadalar. İnşallah sağ salim bulmak nasip olur. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" şeklinde bilgi verdi.