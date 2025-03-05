Öğretmen, eşine "Hakkını helal et" yazıp sırra kadem bastı - Son Dakika
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Öğretmen, eşine "Hakkını helal et" yazıp sırra kadem bastı

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Yozgat'ta öğretmenlik yapan Tanju Oğuz, eşine "Hakkını helal et" yazan bir mesaj gönderdikten sonra sırra kadem bastı. Kayıp öğretmen AFAD, jandarma, emniyet, su altı ve su üstü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlarla her yerde aranıyor.

05.03.2025 15:35  Güncelleme: 16:38
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent'te öğretmenlik yapan 20 yaşındaki Tanju Oğuz, eşine "Hakkını helal et" yazan bir mesaj gönderdikten sonra Akdağmadeni ilçesinde kayıplara karıştı.

Öğretmen, eşine 'Hakkını helal et' yazıp sırra kadem bastı

OTOMOBİLİ AKÇAKIŞLA GÖLETİ'NDE BULUNDU

Geçtiğimiz gün yapılan kayıp ihbarıyla Yozgat Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Saha taramalarına başlayan ekipler kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un aracını bugün Akdağmadeni Akçakışla Göleti'nin kenarında park halinde buldu. Arama çalışmaları Akçakışla Göleti'nde yoğunlaştırıldı.

Öğretmen, eşine 'Hakkını helal et' yazıp sırra kadem bastı

VALİ ÖZKAN: DİLEĞİMİZ ÖĞRETMENİMİZİ SAĞ SALİM BULMAK

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve kayıp Tanju Oğuz'un endişeli ailesini teskin eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Tüm saha ekiplerimizce, AFAD, jandarma, emniyet ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince saha tarama çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra her ihtimali göz önünde bulundurmak üzere su altı ve su üstü ekiplerimiz de Ankara'dan sabah itibarıyla yola çıktılar. Onlar da birazdan katılacaklar. Dileğimiz hemşehrimizi, öğretmenimizi sağ salim bulmak. Yaklaşık 150 kişilik bir ekiple saha çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayıya katılacak olan ekiplerimiz de var. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip, dron ekiplerimiz iz takip köpekleriyle beraber arayan ekiplerimiz sahadalar. İnşallah sağ salim bulmak nasip olur. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" şeklinde bilgi verdi.

Öğretmen, eşine "Hakkını helal et" yazıp sırra kadem bastı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen, eşine 'Hakkını helal et' yazıp sırra kadem bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alparslan:
    20 yaşında neyin öğretmeni bu tam olarak 82 6 Yanıtla
  • Acelexi72:
    12 yaşında lise 16 yaş üniversite , 4 yılda öğretmen olmak için beklediyse haber tam doğru 28 1 Yanıtla
  • Hakan Durak:
    Mesajı baskalari da yazmış olabilir onu da takip etsinler öyle oyunlur insanımız dan gelir müge abla da çok gördük 21 4 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Gölde ceset arayacaginiza videodaki dağlarda bir yaşam umudu arayın 6 2 Yanıtla
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