Yozgat\'ta Kaza: 2 Öğrenci ve Sürücü Uğurlandı

Yozgat'ta servis kazasında hayatını kaybeden 2 öğrenci ve sürücü son yolculuğuna uğurlandı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Söğütlü köyü yakınlarında dün meydana gelen servis kazasında sürücü Şeref Şahin (58), torunu 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin (8) ve 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir (10) hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci ise yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybeden 2 öğrenci ve servis sürücüsünün bugün cenaze namazı kılındı. İlçeye bağlı Çiçeklihüyüğü Köyü Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına protokol üyeleri, ölenlerin yakınları ve öğrenciler katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. - YOZGAT
