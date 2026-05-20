Yozgat'ta Kopya Düzeni Yakalandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde elektronik kopya düzeneği ile ehliyet sınavına girmeye hazırlanan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin Sarıkaya E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile gireceğini bilgisine ulaştı. Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmayla şüpheli 2 kişiyle birlikte; 2 adet mini kamera, 1 kablosuz modem, 2 adet kablosuz kulak içi kulaklık ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT