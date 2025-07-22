Yozgat'ta Mandıra Yangını: İnşaat Malzemeleri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Yozgat'ta Mandıra Yangını: İnşaat Malzemeleri Kullanılamaz Hale Geldi

Yozgat\'ta Mandıra Yangını: İnşaat Malzemeleri Kullanılamaz Hale Geldi
22.07.2025 18:52  Güncelleme: 19:03
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Yozgat'ın Esenli köyünde meydana gelen mandıra yangınında kapı, pencere, inşaat malzemeleri ve 4 tona yakın kömür yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yozgat'ta meydana gelen mandıra yangınında inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın Yozgat merkeze bağlı Esenli köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle mandırada başlayan yangında kapı, pencere, inşaat malzemeleri, kalorifer petekleri, parke malzemesi, kereste malzemesi, talaş ve 4 tona yakın kömür yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Mandıra Yangını: İnşaat Malzemeleri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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