Yozgat\'ta Mandıra Yangını: İnşaat Malzemeleri Kullanılamaz Hale Geldi

Yozgat'ta meydana gelen mandıra yangınında inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın Yozgat merkeze bağlı Esenli köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle mandırada başlayan yangında kapı, pencere, inşaat malzemeleri, kalorifer petekleri, parke malzemesi, kereste malzemesi, talaş ve 4 tona yakın kömür yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT