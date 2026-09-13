Yozgat'ta otomobil alev aldı, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
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Yozgat kent merkezi Çapanoğlu Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı sürücü Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza kent merkezi Çapanoğlu Mahallesi Atatürk yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Ç. idaresindeki 34 MTG 779 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü, C.Ş. idaresindeki 66 DU 537 plakalı hafif ticari araçla ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil söndürüldü.
Kazada yaralanan C.Ş. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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