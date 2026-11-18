Yozgat'ta pano kapağını açan 18 yaşındaki genç akıma kapılarak yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat il merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde 18 yaşındaki genç, elektrik panosunun kapağını açtığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi, inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat il merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerinde emniyet ve sağlık ekipleri gelirken, O.K.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?