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Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi•
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.A. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 11 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika