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Yozgat'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Yozgat'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 1 Gözaltı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği belirlenen bir şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 11 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yozgat\'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 1 Gözaltı
26.12.2023 - 12:54,
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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.A. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 11 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Şefaatli, Yozgat, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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