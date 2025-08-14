Yozgat'ın Sorgun ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre Babalı mevkiinde polis çevirme noktasında seyir halindeki otomobilde yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?