Yozgat'ta sokak satıcılarına operasyon, 985 sentetik hap ele geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 985 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., S.D., C.C. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, K.A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 985 adet sentetik hap ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik olarak teknik takip ve projeli çalışmalar gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 985 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., S.D., C.C., H.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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