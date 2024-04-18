Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 69 Adet Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 69 Adet Obje Ele Geçirildi

Yozgat\'ta Tarihi Eser Operasyonu: 69 Adet Obje Ele Geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulundurduğu iddia edilen bir kişinin üzerinde gerçekleştirdiği aramada 69 adet tarihi obje buldu. Operasyon sonucunda ele geçirilen sikke ve objeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

18.04.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser bulundurduğu iddia edilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 69 adet tarihi obje bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; Sorgun ilçesinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen (S.G) isimli şüpheli şahsa operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada 55 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet yüzük, 3 adet ok ucu, 9 adet obje ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan (S.G.) isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 69 Adet Obje Ele Geçirildi - Son Dakika

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