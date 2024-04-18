Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser bulundurduğu iddia edilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 69 adet tarihi obje bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; Sorgun ilçesinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen (S.G) isimli şüpheli şahsa operasyon düzenlendi.
Şüpheli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada 55 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet yüzük, 3 adet ok ucu, 9 adet obje ele geçirildi.
Tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan (S.G.) isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlem başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 69 Adet Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette çıkan yangında bin 350 metrekare kapalı alan tamamen yandı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?