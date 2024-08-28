Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından tarım işçileri, hırsızlık, dolandırıcılık ve anız yangınları olaylarına karşı bilgilendirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde çalışan mevsimlik tarım işçilerini, hırsızlık, dolandırıcılık ve anız yangınları olaylarına karşı bilgilendirdi. Jandarma ekipleri Yerköy ilçesinde tarım işçilerinin barındıkları alanlarda ve kahvehanelerde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Tarım İşçilerine Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?