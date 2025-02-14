Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?