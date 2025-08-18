Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Tabanca Ele Geçirildi

Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda kenevir bitkisi ve tabanca yakalandı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre Y.Z. isimli şahsın evinde bin 135 kök Kenevir bitkisi, 850 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 11 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YOZGAT