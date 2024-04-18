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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: "Yaralımız yoktur"

YOZGAT - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan depremden kaynaklı yaralıları bulunmadığını söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan depremin hasara neden olduğu Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada Yozgat'ta depremden kaynaklı yaralı bulunmadığını söyledi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Buna da şükür. Allah kötüsünü vermesin. Çok şükür yaralımız yok. Vefat eden insanımız yok. Herkese geçmiş olsun" dedi.