Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: "Yaralımız yoktur"
YOZGAT - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan depremden kaynaklı yaralıları bulunmadığını söyledi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan depremin hasara neden olduğu Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada Yozgat'ta depremden kaynaklı yaralı bulunmadığını söyledi.
Özkan yaptığı açıklamada, "Buna da şükür. Allah kötüsünü vermesin. Çok şükür yaralımız yok. Vefat eden insanımız yok. Herkese geçmiş olsun" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: 'Yaralımız yoktur' - Son Dakika
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, para istediği annesinden istediği cevabı alamayınca kendini yakmaya çalıştı. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan annenin üzerine sıçradı. Yaşlı kadın hayati tehlike taşıyacak şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?