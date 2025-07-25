Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan; Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - NEVŞEHİR