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YSK Ankara Seçim Kurulu binası yakınlarında korkutan yangın

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında yer alan inşaatın iskelesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçesi Kızılırmak Caddesi'nde yer alan bir inşaatın iskelesi, mangal yakmaya çalışan işçilerin çıkardığı ateş sebebiyle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. YSK İl Ankara binasının yakınlarında meydana gelen olay çevredekilerin panik olmasına neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.