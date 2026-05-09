Yüksek Sesle Müzik Tartışması Kanlı Bitti

09.05.2026 14:53
Balıkesir Erdek'te müzik yüzünden çıkan kavga sonucu bir genç, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 1 çocuk babası genç adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde yüksek sesle müzik dinleme konusu yüzünden İsmail Süzan ile kaynak ustası Ali Topallar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Topallar, pompalı tüfekle ateş açtı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan İsmail Süzan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Süzan, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Topallar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçede oto kurtarıcılık ve motosiklet tamirciliği yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Süzan'ın acı haberi ailesini ve Erdek halkını yasa boğdu. Süzan'ın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Yalı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

