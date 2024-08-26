Yüksekova'da başıboş köpekler kümese girerek çok sayıda tavuğu telef etti - Son Dakika
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Yüksekova'da başıboş köpekler kümese girerek çok sayıda tavuğu telef etti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin girdiği kümeste çok sayıda tavuğun telef olduğu bildirildi. Mağdur olan vatandaş, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

26.08.2024 14:36
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Yüksekova'da başıboş köpekler kümese girerek çok sayıda tavuğu telef etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin girdiği kümeste çok sayıda tavuğu telef etti.

Edinilen bilgilere olay, dün gece Güngör Mahallesi'nde ikamet eden Nizam Boz isimli vatandaşın kümesinde meydana geldi. Gece geç saatlerinde mahalleye gelen başıboş köpekler Boz ailesinin tavuk kümesine girdi. Yaşanan olayda çok sayıda tavuk telef olurken, çok sayıda tavuk kayboldu.

Sabah bahçeye giden Nizam Boz karşılaştığı manzara karşısında şoka uğrarken, mağdur olduklarını belirtti. Mağdur olduklarını belirten Nizam Boz, "Dün gece başıboş köpekler benim bahçemde bulunan kümese girerek 60' yakın tavuğumu telef etti. Bunu yarısını da ya yemişler ya da kayboldu. İnan manzara çok üzücü. Özenle beslediğim tavuklarım başıboş köpekler nedeniyle yok oldu. Geçen sene de aynı durumu yaşadım, yine çok sayıda tavuğum telef edildi. Artık yetkililer bir çare bulsunlar bu köpeklere. İnan şuan çok zor durumdayım ve mağdurum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da başıboş köpekler kümese girerek çok sayıda tavuğu telef etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da başıboş köpekler kümese girerek çok sayıda tavuğu telef etti - Son Dakika
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