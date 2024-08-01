Yüksekova\'da Boş Araziye Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere yangın, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Vatandaşlar, yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ