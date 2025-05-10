Yüksekova Dağlıca köyünde bir genç derede akıntıya kapıldı: Arama çalışmaları devam ediyor
HAKKARİ - Yüksekova ilçesinin Dağlıca' köyünde geçen Avaşin Deresi'ne düşüp akıntıya kapılan 18 İ.K genç için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre Dağlıca köyünde piknik yapmaya giden İ.K genç, serinlemek için girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapıldı.
Kısa sürede gözlerden kaybolan genç için ekipler ve çevredekiler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da Dereye Düşen Genç İçin Arama Çalışması - Son Dakika
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