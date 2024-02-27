Yüksekova'da hafif ticari araç iş makinesine çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yüksekova'da hafif ticari araç iş makinesine çarptı, 1 kişi yaralandı

Yüksekova\'da hafif ticari araç iş makinesine çarptı, 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, yolda çalışan bir iş makinesine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

27.02.2024 11:31
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova- Esendere yolu üzerindeki Kısıklı köyün mevkiinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki Ford Tourneo Courier marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda çalışan iş makinesine çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü V.K. yaralanırken araçta ise maddi hasar medyana geldi. Yaralı V.K., ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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