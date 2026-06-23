Yüksekova'da çatıya çıkan genci, belediye başkanı ve polis ekipleri ikna etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, Belediye Başkanı Şoreş Diri ve polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Güngör Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen H.İ., elindeki bıçakla 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı bina önünde hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

Belediye başkanı ile görüşmek istediğini belirten H.İ, olay yerine gelen Yüksekova Belediye Başkanı Şoreş Diri ve polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından rutin kontroller için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ