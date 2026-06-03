Yüksekova kırsalında zorlu kurtarma operasyonu: 6 saatlik mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Yüksekova kırsalında zorlu kurtarma operasyonu: 6 saatlik mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı

Yüksekova kırsalında zorlu kurtarma operasyonu: 6 saatlik mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı
03.06.2026 21:45  Güncelleme: 21:52
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan Naif Temel, jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik zorlu çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sarp kayalıkların bulunduğu alanda ot toplarken düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin 6 saatlik zorlu ve amansız çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova ilçe merkezine uzak bir noktada bulunan Aşağı Uluyol köyü kırsalındaki dağlık alanda meydana geldi. Ot ve pancar toplamak için dağlık araziye çıkan Naif Temel, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, sağlık, UMKE ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının oldukça engebeli ve kayalık olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 6 saat süren zorlu ve titiz bir arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı vatandaşa ulaştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Naif Temel, sedyeyle zorlu bölgelerden taşınarak hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun takibinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Aşağı Ölçekli ve Çukurca köyü muhtarlarıyla birlikte bölgeye giden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ekiplerin sergilediği fedakarlığa dikkati çekti. Başkan Geçirgen, "Bölgemizde ilkbahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımız geçimlerini sağlamak ya da şifalı bitkilerden faydalanmak amacıyla dağlık alanlara yoğun şekilde çıkıyor. Ne yazık ki bugün Aşağı Ölçekli köyümüzün dik ve sarp kırsalında bir vatandaşımızın kayalıklardan düşerek yaralandığı haberini aldık. Durumu öğrenir öğrenmez muhtarlarımızla birlikte arama kurtarma ekiplerine destek olmak için olay yerine koştuk. Coğrafi şartlar oldukça zorluydu, yollar engebeli ve kayalıktı. Ancak devletimizin tüm imkanları buradaydı. Jandarmamız, sağlık personellerimiz, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz canla başla, adeta zamanla yarışarak 6 saatlik bir mücadelenin ardından yaralı vatandaşımıza ulaştı. Vatandaşımızı sedyeyle ambulansa kadar taşıyıp hastaneye sevkini sağladık. Bu zorlu operasyonda emeği geçen, canını dişine takan tüm arama kurtarma ekiplerine, askerlerimize ve duyarlılık gösteren köylülerimize sonsuz teşekkür ederim. Yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova kırsalında zorlu kurtarma operasyonu: 6 saatlik mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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