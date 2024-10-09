Yüksekova'da Nehil Sazlığı Yangını Kontrol Altına Alındı

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Yüksekova'da Nehil sazlığı alev alev yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nehil sazlığında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Kilimli köyü yakınlarındaki Nehil sazlığında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle dolayı çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yangını gören çevredeki köylüler hemen yardım için Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğün ekiplerine haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yoğun uğraşlar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına başladı.