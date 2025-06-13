Yüksekova'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yüksekova'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı

Yüksekova\'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı
13.06.2025 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi yolunda, İslam S. yönetimindeki 23 LS 605 plakalı otomobil ile 06 DN 0535 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Otomobil, İnceleme, 3-sayfa, hakkari, Olaylar, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır’dan deport Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır'dan deport
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Galatasaray’dan 00:00’da Galata Kulesi’nde ışık şov Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Bolu’da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı Bolu'da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
Adıyaman’da kötü koku panik yarattı Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı Adıyaman'da kötü koku panik yarattı! Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
İşte İsrail’in İran saldırısından ilk görüntüler İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
Netanyahu’dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
İsrail’in İran saldırısına ABD’den ilk açıklama İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama

20:45
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
20:27
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
19:02
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
17:52
İsrail’in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik
İsrail'in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik
09:17
Akaryakıta bir zam daha geliyor
Akaryakıta bir zam daha geliyor
08:53
İsrail İran’a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
08:45
İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
08:33
AK Parti’den İsrail’in İran’a saldırısına sert tepki
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
08:09
Orta Doğu’daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
05:58
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı
05:43
İran’daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
İran'daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 21:21:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.