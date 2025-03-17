Yüksekova'da Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi

Yüksekova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ölümden döndü

HAKKARİ - Yüksekova Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.50 sıralarında ilçenin Çevre yolunda buluna Havalimanı yakınlarında meydana geldi. N.Ş. yönetimindeki 06 BJY 502 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savrulurken, kazada maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.