Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu

Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Vezirli Mahallesi'nde Cengiz Düz'e ait ot istiflerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle 6 bin 500 bağ ot zarar gördü. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir vatandaşa ait 6 bin 500 bağ ot zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Vezirli Mahallesi'nde Cengiz Düz'e ait ot istiflerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm alanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği müdahale çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, 6 bin 500 bağ ot zarar gördü.

Kaynak: İHA

Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye sakatlık şoku En az 2 hafta yok Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok
Hürmüz Boğazı’nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:49
MASAK’tan 168 sayfalık rapor Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
MASAK’tan 168 sayfalık rapor! Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 23:04:25. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.